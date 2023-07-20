У Багдаді протестувальники підпалили посольство Швеції

Демонстрацію скликали через те, що у Швеції біля посольства Іраку запланували провести акцію зі спаленням Корану

Сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада вранці у четвер, 20 липня та підпаливши його на знак протесту проти очікуваного спалення Корану в Швеції. Про це повідомляє Reuters.

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Демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра через те, що у Швеції біля посольства Іраку запланували провести акцію зі спаленням священної мусульманської книги Корану.

За інформацією джерела видання, ніхто з співробітників посольства США в Багдаді не постраждав в результаті штурму. Наразі залишається невідомим, чи знаходилися люди усередині будівлі під час нападу.

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Міністерство закордонних справ Іраку також засудило інцидент і заявило, що уряд Іраку доручив силам безпеки провести швидке розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Наприкінці минулого місяця Сахарська Арабська Демократична Республіка закликала до протестів проти Швеції та висилки шведського посла після спалення Корану в Стокгольмі.

Дві великі акції протесту відбулися біля посольства Швеції в Багдаді після спалення Корану, причому одного разу протестувальники вийшли на територію посольства.

Уряди кількох мусульманських країн, зокрема Іраку, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії та Марокко, висловили протести щодо цього, а Ірак домагався екстрадиції чоловіка, який спалив Коран, щоб постати перед судом у країні.

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Сполучені Штати також засудили це, але додали, що видача Швецією дозволу підтримує свободу вираження поглядів і не є схваленням дії.

Раніше повідомлялося. що Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.