21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 21 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру, а в Україні – День миру. За церковним календарем віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2025 року.

Свята в Україні

День миру в Україні та Міжнародний день миру

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлене указом президента України у 2002 році на підтримку ініціатив ООН. Воно підкреслює прагнення українського народу до миру та взаєморозуміння, а також важливість міжнародної співпраці для його досягнення. В умовах повномасштабної війни це свято набуває особливого значення, нагадуючи про цінність людського життя та необхідність боротьби за мир.

Цей день був заснований ООН у 1981 році як «день, присвячений зміцненню ідеалів миру». Спочатку його відзначали у третій вівторок вересня, але з 2002 року він отримав фіксовану дату – 21 вересня. Свято закликає всі країни та народи припинити воєнні дії та сприяти мирному врегулюванню конфліктів. Щороку Міжнародний день миру присвячений певній темі, яка відображає актуальні глобальні виклики.

День працівників лісу

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Кожного року в третю неділю вересня в Україні відзначається День працівника лісу. Це свято присвячується усім захисникам природи та лісового господарства.

Вперше цей день почали святкувати в 1966 році. Масова вирубка дерев для будівництва нових будівель змусила місцеві органи запровадити спеціальні охоронні організації. Адже знищення лісу могло привести до глобальних проблем з екологією.

Пізніше, в 1977 році, для розробки механізмів відновлення лісу та економного використання деревини було прийнято «лісове» законодавство. Професійні працівники лісництв зробили свій внесок, щоб зберегти природу. Для вшанування їх праці в 1980 році було затверджено свято «День працівника лісу».

Міжнародні та національні свята

Всенародний День Батька

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

«Батько йде одразу після Бога» – з цим висловом композитора Моцарта важко не погодитися, адже для кожного малюка його тато є героєм, для якого немає нічого неможливого. Люблячий батько поєднує в собі доброту і чуйність з рішучістю та силою, створюючи для дитини цілий світ, цікавий і захоплюючий, але при цьому захищений та безпечний. Навіть коли ми дорослішаємо, батько залишається нашим незрадливим другом, захисником та наставником. Всім культурам світу властива повага до батька, тому для її вираження в кожній державі впроваджено національне свято. Не є виключенням і Україна – в третю неділю вересня ми щороку відзначаємо Всенародний день батька. 

День нульових викидів

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

День нульових викидів (Zero Emission Day, ZeDay) відзначають щороку 21 вересня з метою звернення уваги до проблеми забруднення атмосфери планети.

Ще у 80-х роках минулого століття в Канаді було запропоновано провести екологічне свято – зменшити викиди в повітря продуктів згорання вугілля, нафти та газу. А саме 21 вересня в 2008 році в США було запущено веб-сайт, який мав девіз «Дамо планеті один вихідний день на рік». Ресурс запропонував виділити один день на рік, коли заборонено робити викиди. Ініціативу підтримали більше 30 країн. 

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого апостола Кондрата

21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата, одного із Сімдесяти апостолів. За переказами, він був учнем Ісуса Христа і проповідував християнство в багатьох країнах. Кондрат був єпископом в Афінах та Магнезії. Він відомий тим, що написав апологію, тобто захисний твір, на користь християнства, який подав римському імператору Адріану. За свою віру він зазнав гонінь, був ув'язнений і помер мученицькою смертю. Його пам'ять вшановують як приклад стійкості та віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на вулиці гарна погода, то й осінь буде сонячною.
  • Якщо йде дощ – осінь буде сирою та холодною.
  • Якщо вранці на траві багато роси – до теплої осені.
  • Якщо багато павутини – буде тепла та суха осінь.

Історичні події

  • 922 рік – американський президент Воррен Гардінг підтримує ідею створення єврейської держави у Палестині;
  • 1933 рік – у Лейпцизі починається судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу;
  • 1940 рік – у Лондоні приймають рішення використовувати метро як бомбосховище;
  • 1940 рік – відкривають Львівський театр опери і балету;
  • 1991 рік – на референдумі 99 % виборців голосують за незалежність Вірменії;
  • 1998 рік – на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінскі;
  • 2000 рік – американська співачка Барбара Стрейзанд оголошує про те, що вона залишає сцену;
  • 2019 рік – стартує український фестиваль «Comic Con Ukraine 2019» у Києві;

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Марія, Іван, Олександр.

