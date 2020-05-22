Британія вводить двотижневий карантин для всіх туристів



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Британія з 8 червня вводить двотижневий карантин для всіх туристів

Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів

З 8 червня всі хто в'їжджає до Великої Британії повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель, повідомляє Reuters.

Очільниця МВС Великої Британії зауважила, що з 8 червня всі хто в'їжджає до країни повинні будуть дотримуватися двотижневого карантину.

Будуть проводиться перевірки дотримання карантину. Але вони будуть вибірковими.

«Зараз ми подолали пік захворювань на коронавірус, і ми повинні вжити заходів для захисту від завезених випадків, які можуть збільшити кількість випадків Covid-19», - сказала Патель.

Зазначається, порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.