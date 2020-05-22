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    У світі

    Британія вводить двотижневий карантин для всіх туристів

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    Британія з 8 червня вводить двотижневий карантин для всіх туристів - Британія вводить двотижневий карантин для всіх туристів
    Британія з 8 червня вводить двотижневий карантин для всіх туристів

    Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів

    З 8 червня всі хто в'їжджає до Великої Британії повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину.

    Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель, повідомляє Reuters.

    Очільниця МВС Великої Британії зауважила, що з 8 червня всі хто в'їжджає до країни повинні будуть дотримуватися двотижневого карантину.

    Будуть проводиться перевірки дотримання карантину. Але вони будуть вибірковими.

    «Зараз ми подолали пік захворювань на коронавірус, і ми повинні вжити заходів для захисту від завезених випадків, які можуть збільшити кількість випадків Covid-19», - сказала Патель.

    Зазначається, порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

    До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.

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