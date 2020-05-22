Британія вводить двотижневий карантин для всіх туристів
Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів
З 8 червня всі хто в'їжджає до Великої Британії повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель, повідомляє Reuters.
Очільниця МВС Великої Британії зауважила, що з 8 червня всі хто в'їжджає до країни повинні будуть дотримуватися двотижневого карантину.
Будуть проводиться перевірки дотримання карантину. Але вони будуть вибірковими.
«Зараз ми подолали пік захворювань на коронавірус, і ми повинні вжити заходів для захисту від завезених випадків, які можуть збільшити кількість випадків Covid-19», - сказала Патель.
Зазначається, порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів.
Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.
До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.