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    У світі

    Британія запровадить трирівневу систему обмежень через спалах коронавірусу

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    У Великій Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19 - Британія запровадить трирівневу систему обмежень через спалах коронавірусу
    У Великій Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19

    Більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив нову систему обмежень у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в країні.

    Про це повідомляє Euronews.

    Тепер за нову трирівневу систему обмежень має голосувати парламент. Вона містить в собі закриття пабів і барів в районах, поміщених з «дуже високим» рівнем тривоги. Інші рівні в новій системі – «середній» і «високий».

    У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.

    Однак більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги. Це означає, що поточні обмеження збережуться.

    Джонсон також повідомив, що всі торгові точки, школи та університети залишаться відкритими.

    Зазначається, що у Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19, з них померли 50 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      265454
    • Хворіють
      146029
    • Одужали
      114410
    • Померли
      5015

    До слова, з понеділка в Україні оновили карантинні зони: Київ «помаранчевий», Канів та Суми «червоні».

    Велика Британія карантин Борис Джонсон коронавірус
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