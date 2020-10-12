Британія запровадить трирівневу систему обмежень через спалах коронавірусу



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У Великій Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19

Більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив нову систему обмежень у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Euronews.

Тепер за нову трирівневу систему обмежень має голосувати парламент. Вона містить в собі закриття пабів і барів в районах, поміщених з «дуже високим» рівнем тривоги. Інші рівні в новій системі – «середній» і «високий».

У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.

Однак більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги. Це означає, що поточні обмеження збережуться.

Джонсон також повідомив, що всі торгові точки, школи та університети залишаться відкритими.

Зазначається, що у Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19, з них померли 50 людей.

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