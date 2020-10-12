Британія запровадить трирівневу систему обмежень через спалах коронавірусу
Більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив нову систему обмежень у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Euronews.
Тепер за нову трирівневу систему обмежень має голосувати парламент. Вона містить в собі закриття пабів і барів в районах, поміщених з «дуже високим» рівнем тривоги. Інші рівні в новій системі – «середній» і «високий».
У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.
Однак більшість районів Британії будуть переведені на «середній» рівень тривоги. Це означає, що поточні обмеження збережуться.
Джонсон також повідомив, що всі торгові точки, школи та університети залишаться відкритими.
Зазначається, що у Британії за минулу добу зафіксували 13 972 нових випадки захворювання на Covid-19, з них померли 50 людей.
-
Всього265454
-
Хворіють146029
-
Одужали114410
-
Померли5015
До слова, з понеділка в Україні оновили карантинні зони: Київ «помаранчевий», Канів та Суми «червоні».