Казахстан проводить дерусифікацію. У фанатів Путіна сталася істерика

У відповідь на істерику пропагандистів, користувачі соцмереж нагадали, що Казахстан – незалежна держава та казахстанці самі вирішують, як називати свої залізничні станції

Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію: змінює російські назви на казахські. Стало відомо, що перейменують, зокрема вокзал імені колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі правової інформації республіки. Щоправда, не усім росіянам це сподобалось. У палких фанатів Путіна взагалі сталася істерика: минулого тижня великий резонанс у Казахстані викликав допис російської телеведучої Тіни Канделакі, в якій вона стверджує, що «в Казахстані повільно, але продовжують витісняти російську мову на державному рівні». Про це інформує Казахстанська служба «Радіо Свобода».

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«Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію «Уральськ» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен» тощо. Як показує досвід Прибалтики, це дуже небезпечна тенденція. Тут теж все починалося з малого, а потім перетворилося на справжню сніжну грудку: закривали російські школи, прибирали радянські пам'ятники, забороняли російську мову і, нарешті, вигнали пенсіонерів на мороз», – написала Канделакі.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров на брифінгу розповів, чи пустять до Казахстану після таких заяв російську телеведучу Тіну Канделакі.

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«Держава такого ніколи не прощає. Вона не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде», – заявив представник МЗС.

У МЗС також прокоментували висловлювання російської журналістки Тіни Канделакі, яка заявила, що російську мову витісняють у Казахстані.

«Якщо ми звертатимемо увагу на кожного з них, у нас не вистачить часу. Найприкріше – це сусідська країна, наші друзі, не знають про нашу країну. Тому, що інформація про нас у них неправильна. Чим вступати в конфлікт у соціальних мережах, давайте продовжимо роботу», – сказав Смадіяров.

У казахстанському сегменті соцмереж пішли пости у відповідь на адресу Канделакі, в яких пояснювали помилковість суджень телеведучої. Зокрема, йшлося про те, що Казахстан – незалежна держава та казахстанці самі вирішують, як називати свої залізничні станції, а також про те, що республіка поступово повертає свою рідну мову, втрачену за роки радянської влади.

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Журналісти видання Factcheck.kz зазначили, що це «далеко не перший випадок, коли представники російського політичного істеблішменту та преси просувають пропагандистський наратив про утиск російської мови та русофобію в Казахстані».

У червні 2022 року у міністерстві закордонних справ Казахстану повідомляли про існування списку «небажаних для в'їзду до Казахстану осіб». У МЗС тоді повідомили, що до цього списку був включений російський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік медіаменеджерки та пропагандистки Маргарити Сімоньян.

У жовтні 2023 року у МЗС Казахстану підтвердили наявність списку осіб, яким заборонено в'їзд до Казахстану за агресивну риторику та негативні висловлювання на адресу країни, зазначивши, що «просто так висловлювання не залишаються». Влада не повідомляє, хто знаходиться у списку.