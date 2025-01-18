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Британське опитування показало, що молодь розучилася вкручувати лампочки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британське опитування показало, що молодь розучилася вкручувати лампочки
фото із відкритих джерел

20% британців віком до 43 років викличуть для того, аби вкрутити лампочку, фахівця, ще 20% – попросять батьків

Соцопитування, яке провела мережа магазинів побутових товарів Halfords продемонстувало, що молодь у Британії не може собі дати раду в елементарних побутових питаннях. Про це пише The Telegraph.

«Британія переходить від країни любителів робити все власними руками, до країни, яка покладається на те, що інші роблять щось за них. Молодь готова витрачати 1300 фунтів стерлінгів на рік (67,5 тис. грн), щоб інші виконували такі домашні завдання, як заміна лампочок», – йдеться у статті.

Опитування виявило, що 21% представників покоління Z (18-27 років) і 22% «мілініалів» (28-43 років) вважають за краще запросити спеціаліста для заміни лампочки, 22% з покоління Z і 19% «мілініалів» звертаються за допомогою до своїх батьків.

Причини, через які молодь не готова вкручувати лампочку самостійно, такі: чверть опитаних зумерів боїться обпектися, а мілліали впевнені, що лізти в електроприлади без спеціальних знань – небезпечно. 20% обох груп вважають, що стояти на драбині змінюючи лампочку дуже небезпечно та загрожує травмами.

Нерозрізнення гайкового ключа від викрутки може бути однією з причин, чому багатьом молодим людям важко виконувати практичні завдання по дому. Приблизно 30% опитаних британців навіть не змогли розпізнати плоску викрутку, а 21% – гайковий ключ.

Як пише The Telegraph, дослідження демонструє наочну різницю у поколіннях: дедалі більше занять, які раніше, як вважалося, домовласник має робити сам, стають послугами, за які вони готові платити. Наприклад, 11% «зумерів» воліють заплатити професіоналу за те, щоб повісити на стіну картинку в рамці.

До слова, у Великій Британії 13 січня запрацювала перша кімната для вживання заборонених наркотиків. Всі процедури будуть відбуватися під наглядом медиків.

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Теги: населення Велика Британія молодь

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