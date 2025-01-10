Прем'єр Британії незабаром приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил

Стармер вперше приїде до Києва з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує приїхати в Україну найближчими тижнями, щоб обговорити можливість розгортання міжнародних миротворчих сил в країні після завершення бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Стармер планує відвідати Київ, оскільки Європа посилює підготовку до повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім.

Агентство зазначає, що це буде перша поїздка прем'єр-міністра до України з моменту вступу на посаду пів року тому.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру.

Згодом Володимир Зеленський зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України. Зеленський додав, що дана ініціатива була заснована президентом Франції Еммануелем Макроном. Він також сказав, що буде говорити про це з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, тим самим анонсувавши візит глави британського уряду до України.