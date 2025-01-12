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У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
Легальний заклад для вживання наркотиків отримав назву Thistle (чортополох)
фото: BBC

13 січня Британія відкриває кімнату, де наркозалежні офіційно можуть зробити ін’єкції

У Великій Британії 13 січня запрацює перша кімната для вживання заборонених наркотиків. Всі процедури будуть відбуватися під наглядом медиків. Про це повідомляє BBC.

Такий заклад отримав назву Thistle (чортополох). Він розташований у східній частині Глазго, де велика кількість людей вживають наркотики в громадських місцях. Клієнти зможуть там зробити ін'єкцію нелегально придбаного героїну чи кокаїну під медичним наглядом.

Мета проєкту – зменшити кількість передозувань та шкоду від наркотиків, а також зробити вживання наркотиків менш помітним для суспільства. Цю програму фінансує уряд Шотландії. Людей не будуть притягувати до відповідальності за зберігання заборонених наркотиків під час перебування в закладі.

У цьому закладі не пропонуватимуть наркотики – відвідувачі приноситимуть їх самі.

Деякі місцеві жителі виступають проти цього, адже вважають, що така ідея сприятиме розвитку торгівлі наркотиками в цьому районі.

До слова, в Англії та Уельсі у 2023 році зафіксували рекордну кількість смертей від передозування, а рівень смертності в Шотландії за той самий рік був понад удвічі більшим.

Нагадаємо, у 2021 році в Британії затримали наймолодшого в історії країни торговця кокаїном. Йдеться про дев'ятирічного учня початкової школи. Однак звинуватити дитину не змогли, так як йому ще немає 10 років. З цього віку в Англії і Уельсі настає кримінальна відповідальність.

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Теги: наркотики Велика Британія медицина Шотландія

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