«Це класичний Трамп». Глава МЗС Британії відреагував на заяви майбутнього очільника США

Міністр закордонних справ Великої Британії також зауважив, що майбутнє Гренландії може визначати лише його народ

Леммі: За «зацікавленістю» Трампа стоять «справді дуже серйозні проблеми нацбезпеки та економіки»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відмовився засудити заяви Дональда Трампа щодо приєднання острова Гренландія до США. Його заяву передає Sky News.

Леммі наголосив, що «не збирається засуджувати найближчого союзника» Великої Британії. Він додав, що подібні заяви майбутнього президента США є «класичними» для нього: «Я справді думаю, що це класичний Дональд Трамп».

Британський міністр зауважив, що Трамп нещодавно здобув значну перемогу на виборах, отримавши підтримку фактично у всіх демографічних групах.

«Він прийшов, дуже чітко заявив, що працюватиме для робітників. І він вважає, що національна економічна безпеки Америки є центром цього. Ось чому він порушує питання, пов’язані з Панамським каналом і, як я підозрюю, з Гренландією», – пояснив Леммі.

За словами Леммі, за «зацікавленістю» Трампа стоять «справді дуже серйозні проблеми нацбезпеки та економіки». «І я не думаю про це. Я не засуджуватиму нашого найближчого союзника. Я займаюсь інтерпритацією того, що стоїть за цим (заявами) і є деякі серйозні проблеми національної економічної безпеки. Це підґрунтя, на якому Дональд Трамп виграв вибори», – наголосив посадовець.

Міністр закордонних справ Великої Британії також зауважив, що майбутнє Гренландії може визначати лише його народ і додав, що з моменту створення НАТО жодна з країн-членів не воювала.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.