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Окупанти активізувались на кількох напрямках: Сирський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти активізувались на кількох напрямках: Сирський розповів деталі
Головком ЗСУ ознайомив начальника штабу оборони Великої Британії з оперативною обстановкою на лінії фронту
фото: Roman Chop

За словами головкома ЗСУ, Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Український головком повідомив про важкі бої та активізацію наступу російських військ на декількох напрямках фронту за останні дні. Про це йдеться в дописі українського генерала.

«Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків», – каже він.

Як наголосив Сирський, Радакін запевнив в незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році. Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль в забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Трудове на Донеччині. Крім того, окупанти просунулись в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інтенсивність російсько-української війни масштабно зростає. Цього року чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис.

До слова, на Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ війна фронт Велика Британія

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