Британські винищувачі втретє за тиждень перехопили літаки РФ над Чорним морем
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Винищувач Eurofighter Typhoon
Винищувачі ВПС Британії літали з авіабази в Румунії
Два британських винищувачі Eurofighter Typhoon перехопили над Чорним морем російські «Ан-26» і «Бе-12».
Інцидент стався у суботу, 25 серпня, повідомляє офіційний сайт Королівських ВПС.
Винищувачі злітали з авіабази в Румунії. Приводом послужило наближення до кордонів цієї країни військово-транспортного літака «Ан-26» і протичовнового «Бе-12».
Це вже третій подібний інцидент за останній тиждень: 13 серпня над акваторією Чорного моря було перехоплено відразу шість російських бомбардувальників «Су-24».
У середу, 22 серпня, повідомлялося, що два винищувачі Typhoon Королівських ВПС Великобританії вилітали для супроводу двох російських багатоцільових винищувачів «Су-30» над Чорним морем.