Чехія готова вивести війська з Афганістану слідом за США



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«Якщо з Афганістану підуть американці, ми теж звідти підемо», - заявив міністр оборони Чехії

В Чехії уважно стежать за ходом переговорів в Афганістані

Глава Міноборони Чехії Любомир Метнар заявив, що якщо США приймуть рішення про виведення своїх військ з Афганістану, Чехія вчинить аналогічно.

Про це повідомляє Nоvinky.

«Якщо переговори з Талібаном будуть успішними і призведуть до внутрішньополітичної стабільності в Афганістані, то і безпека повинна покращитися. У разі якщо справа дійде до зниження кількості або повного відведення американських військ, то ми будемо на це адекватно реагувати. Тобто, якщо з Афганістану підуть американці, ми теж звідти підемо», - заявив міністр.

За словами міністра, в Чехії уважно стежать за ходом переговорів в Афганістані, аналізують розвиток ситуації в цій країні і, виходячи з цього, готові до подальших дій.

«Але поки рішення не прийнято. Представники американського Конгресу зараз заявили, що якщо Афганістан залишиться під колишнім сильним ісламістським тиском, то вони будуть проти виведення військ. Подібну думку має і командування американської армії», - сказав Метнар.

Нагадаємо, представники руху Талібан в середу знову нагадали про свою постійну вимогу щодо необхідності виведення всіх іноземних сил із Афганістану.

Раніше відомство Спеціального генерального інспектора США щодо відбудови Афганістану опублікувало щоквартальну доповідь щодо стану афганських збройних сил.