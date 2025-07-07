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Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені
ЦАХАЛ повідомляє, що завдав удару по цілях, які свідчать про систематичне використання цивільної інфраструктури у терористичних цілях
фото з відкритих джерел

Ціллю ізраїльської операції стали стратегічні об'єкти хуситів, розташовані у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, а також електростанція Рас-Катіб

Армія оборони Ізраїлю оголосила про проведення масштабної військової операції під назвою «Чорний прапор», у межах якої було завдано потужних ударів по позиціях хуситів у Ємені. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у дописі в соцмережі X, передає «Главком».

За його словами, ціллю операції стали стратегічні об'єкти хуситів, розташовані у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, а також електростанція Рас-Катіб. Крім того, атака була спрямована на судно Galaxy Leader, яке бойовики захопили близько двох років тому й відтоді використовували у терористичних цілях у Червоному морі.

«Доля Ємену – як доля Тегерана», – заявив Кац, наголосивши, що кожен, хто атакує Ізраїль, отримає рішучу відповідь.

У ЦАХАЛ уточнили, що для ударів були задіяні винищувачі, які вразили інфраструктурні об’єкти в портах, що, за даними Ізраїлю, використовуються для перевезення зброї з Ірану. Саме ця зброя, як стверджується, застосовується хуситами у терористичних нападах на Ізраїль, його цивільне населення й інфраструктуру.

Також в армії оборони підкреслили, що хусити активно використовують морський простір для атак на судна і створення загроз глобальній морській торгівлі. «Ми завдали удару по цілях, які свідчать про систематичне використання цивільної інфраструктури у терористичних цілях», – йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Тим часом єменські джерела, на які посилається телеканал Аль-Маядін, заявили, що частину ізраїльських винищувачів вдалося відбити. За їхніми словами, під час першого залпу зенітних ракет було витіснено десять ізраїльських літаків ще до того, як вони встигли завдати ударів по порту Ходейда.

Раніше ми писали, що Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство оборонного співробітництва США.

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82. «Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти», – йдеться у заяві агентства.

Теги: напад Ізраїль Ємен

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