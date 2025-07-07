Хусити атакували Ізраїль у відповідь на операцію «Чорний прапор»

Хусити випустили декілька ракет у сторону Ізраїлю

У ніч на 7 липня хусити здійснили ракетну атаку по Ізраїлю у відповідь на операцію ЦАХАЛу під назвою «Чорний прапор». Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю, з Ємену було випущено дві ракети. Системи протиповітряної оборони були активовані для їхнього перехоплення.

«Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози», – йдеться у повідомленні військових.

Після запуску в кількох районах країни, зокрема в Єрусалимі, Юдеї та на узбережжі Мертвого моря, пролунали сирени ракетної тривоги. ЦАХАЛ закликав громадян дотримуватися всіх вказівок Служби тилу та залишатися в укриттях у разі загрози.

Атака стала відповіддю на ізраїльську військову операцію, яку Армія оборони Ізраїлю провела раніше. У її межах ізраїльські винищувачі завдали ударів по стратегічних об’єктах хуситів у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, а також по електростанції Рас-Катіб і судну Galaxy Leader, захопленому бойовиками ще два роки тому.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Ізраїль готовий жорстко відповідати на будь-які спроби агресії. За його словами, хусити використовують порти Ємену для транспортування іранської зброї, яку потім застосовують проти ізраїльських цілей.

Водночас, за даними єменських джерел, ізраїльські літаки, що брали участь в ударах по порту Ходейда, частково були змушені відступити через зенітний вогонь. За їхньою інформацією, у перший момент атаки вдалося витіснити щонайменше десять винищувачів з повітряного простору Ємену.

Раніше ми писали, що Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство оборонного співробітництва США.

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82. «Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти», – йдеться у заяві агентства.