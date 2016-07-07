Четверо поліцейських загинули через вибух у Кашмірі
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У Кашмірі до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб було запроваджено комендантську годину
У місті Срінагар в індійському Кашмірі четверо поліцейських загинули внаслідок вибуху. Вибух у суботу, 6 січня, стався на вулиці, яку поліцейські патрулювали. У місті було оголошено комендантську годину до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб, що було, своєю чергою, відповіддю на вбивство повстанцями одного з військових.
Силовики перекрили доступ до району, де стався інцидент. Через вибух було пошкоджено щонайменше півдюжини закритих магазинів. Відповідальність за вибух узяло на себе сепаратистське угруповання «Джеш-е-Мохаммед».
#Visuals from Baramulla: 3 Policemen have lost their lives & 2 are seriously injured after an IED blast by terrorists in Sopore #JammuAndKashmir pic.twitter.com/k4TCaLRxx2— ANI (@ANI) January 6, 2018
Sopore: Wreath laying ceremony of 4 policemen who lost their lives in an IED blast in Baramulla today #JammuAndKashmir pic.twitter.com/HdJXUPHr0K— ANI (@ANI) January 6, 2018
З 1989 року, коли велика кількість ісламістських угруповань оголосила повстання, у протистоянні між повстанцями та військовими загинули вже майже 70 тисяч осіб.
Джерело: Deutsche Welle