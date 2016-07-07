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    Четверо поліцейських загинули через вибух у Кашмірі

    У Кашмірі до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб було запроваджено комендантську годину
    У місті Срінагар в індійському Кашмірі четверо поліцейських загинули внаслідок вибуху. Вибух у суботу, 6 січня, стався на вулиці, яку поліцейські патрулювали. У місті було оголошено комендантську годину до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб, що було, своєю чергою, відповіддю на вбивство повстанцями одного з військових. Силовики перекрили
    • Сьогодні, 15:26
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    У Кашмірі до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб було запроваджено комендантську годину

    У місті Срінагар в індійському Кашмірі четверо поліцейських загинули внаслідок вибуху. Вибух у суботу, 6 січня, стався на вулиці, яку поліцейські патрулювали. У місті було оголошено комендантську годину до 25-их роковин убивства військовими 47 осіб, що було, своєю чергою, відповіддю на вбивство повстанцями одного з військових.

    Силовики перекрили доступ до району, де стався інцидент. Через вибух було пошкоджено щонайменше півдюжини закритих магазинів. Відповідальність за вибух узяло на себе сепаратистське угруповання «Джеш-е-Мохаммед».

    З 1989 року, коли велика кількість ісламістських угруповань оголосила повстання, у протистоянні між повстанцями та військовими загинули вже майже 70 тисяч осіб.

    Джерело: Deutsche Welle

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