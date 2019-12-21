У Києві чоловік випав із багатоповерхівки разом із віконним склом (фото)



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На місці працювали патрульні, криміналісти та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Чоловік отримав травми, несумісні з життям

У ніч на суботу, 21 грудня, на вулиці Кіото, 9 в Деснянському районі Києва стався трагічний інцидент. Чоловік випав з вікна на сходовій клітці між 8 і 9 поверхами житлового будинку разом зі склом. Від отриманих травм він помер на місці.

Це трапилося близько 1:30, повідомляє Інформатор.

Особу чоловіка встановили, але правоохоронці проводили слідчі дії, тому ніяк не прокоментували те, що трапилося.

На вигляд загиблому близько 30 років. Він випав з вікна, яке відкривається, на сходовій клітці між 8 і 9 поверхами, і опинився на клумбі перед будинком разом зі склом. За яких обставин сталася трагедія, невідомо.

В результаті падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. На місці працювали патрульні, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, в Києві на Печерську стався смертельний випадок. На вулиці Коновальця, 36Е біля університету культури і мистецтв дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла.