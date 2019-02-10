Чоловік королеви Єлизавети II відмовився від водійських прав



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Минулого місяця принц Філіп потрапив у ДТП

Герцог Единбурзький прийняв рішення добровільно здати свої водійські права

Чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп добровільно відмовився від водійських прав.

Про це повідомляє BBC.

«Після грунтовних роздумів герцог Единбурзький прийняв рішення добровільно здати свої водійські права», - йдеться в повідомленні.

Поліція Норфолка підтвердила, що принц Філіп віддав водійське посвідчення поліцейським, які в свою чергу повернуть його в Агентство по ліцензуванню водіїв транспортних засобів.

Такий крок пов'язаний з тим, що минулого місяця принц Філіп потрапив у ДТП: його позашляховик Land Rover Freelander зіткнувся з автомобілем Kia і завалився на бік.

Через чотири дні після аварії герцог, який відбувся переляком, написав лист з вибаченнями пасажирці, яка отримала травму.