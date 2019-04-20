Чоловік, який надіслав білий порошок Трампу-молодшому, отримав умовний термін



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25-річний Деніел Фріс'єлло загалом відправив до 10 листів з білою речовиною Фото: Fox News

Деніел Фріс'єлло засуджений до п'ятирічного випробувального терміну, з якого один рік – під домашнім арештом

Покарання у вигляді п'ятирічного терміну умовно з частковим відбуванням під домашнім арештом було присуджено 25-річному Деніелу Фріс'єлло, який минулого року визнав себе винним у розсиланні білого порошку, в тому числі сину президента США.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

«Чоловік зі штату Массачусетс, який надсилав загрозливого листа з білим порошком на адресу сина президента Трампа, а також сенатора від Демократичної партії, був засуджений до випробувального терміну в п'ятницю»,- повідомляє телеканал.

Зокрема, уточнюється, що 25-річний Деніел Фріс'єлло (Daniel Frisiello) із Беверлі був засуджений до п'ятирічного випробувального терміну, з якого один рік – під домашнім арештом та моніторингом його місця знаходження. Крім того, він має відшкодувати збитки.

Як повідомлялося раніше, Фріс'єлло був затриманий на початку 2018 року. У жовтні минулого року він визнав себе винним за 13 пунктами, у тому числі у зв'язку із загрозою безпеці іншій особі, а також надання неправдивої інформації. Під час розслідування Фріс'єлло пішов на угоду зі слідчими.

Загалом, чоловік відправив до 10 листів з білою речовиною. Серед адресатів опинився й син нинішнього президента, Дональд Трамп-молодший. Він був терміново госпіталізований разом з дружиною після того, як відкрив конверт.