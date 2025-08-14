Головна Світ Соціум
Чому кохання у парі згасає: психолог назвав дві причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Чому кохання у парі згасає: психолог назвав дві причини
Є низка причин, чому подружжя відчуває «вигорання у стосунках» і свариться
фото: iStockphoto

Психолог назвав дві головні причини «емоційного вигорання» в стосунках

Чому почуття вщухають тоді, коли для цього, здавалося б, немає видимих причин? Згідно з матеріалом, у якому цитується американський психолог Марк Траверс, виною може бути «емоційне вигорання» в парі. Стаття, що посилається на дослідження в Journal of Social and Personal Relationships, розкриває дві головні причини, чому деякі люди більш схильні до цього явища. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

«Часто доводиться жертвувати особистим часом заради піклування про партнера, інколи ж навіть відкладати свої власні плани заради відносин. Ймовірно, ваш партнер теж щось віддавав, але суть не в підрахунках та обміні послугами. Для міцних відносин обидва мають усвідомлено та добровільно вкладатися, щоб підтримувати зв'язок», – зазначив Треверс.

Перша причина – це емоційний баланс. Дослідження показує, що для міцних стосунків важливо, щоб обидва партнери враховували почуття одне одного, а не лише власні інтереси. Як зазначає Марк Траверс, «для міцних стосунків обидва партнери повинні свідомо і добровільно вкладатися, щоб підтримувати зв’язок». Низьке відчуття справедливості посилює сприйняття жертв як негативу, що безпосередньо веде до вигорання. Наприклад, якщо один із партнерів відмовляється від кар'єри заради сім'ї, але не відчуває, що його внесок цінується, це може викликати розчарування.

Друга причина – визнання та вдячність. Важливо, щоб жертви, на які йдуть партнери, були помічені та оцінені. Навіть дрібниці, як-от залишена записка, можуть мати велике значення. Згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у журналі Psychological Science, «визнання зменшує негативні наслідки дисбалансу у внесках». Однак це не скасовує необхідність рівноправної участі. Обидва партнери повинні активно працювати над стосунками, щоб зберегти їх міцними.

До слова, нерідко парам доводиться йти на компроміс для збереження рівноваги в стосунках, але, як виявилося, є й інший спосіб зробити стосунки щасливими. Психологи радять звернути увагу на таку навичку як когнітивна щедрість, що допоможе зберегти та покращити стосунки у парі.

