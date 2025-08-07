Покоління зумерів суттєво економить на побаченнях: дослідження

53% чоловіків і 54% жінок із покоління Z витрачають на побачення рівно нуль центів на місяць

У представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), нова проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів. Про це пише «Главком» із посиланням на дослідження Bank of America.

Bank of America провів дослідження на тему фінансових навичок молоді. Участь у ньому взяли жителі Сполучених Штатів віком від 18 до 28 років. Зокрема, учасникам опитування запропонували розповісти про витрати на зустрічі з коханими та друзями. З'ясувалося цікаве: 53% чоловіків і 54% жінок із покоління Z витрачають на побачення рівно нуль центів на місяць. Ще близько 25% чоловіків і 30% жінок дозволяють собі трохи розщедритися – їхні щомісячні витрати на кохання не перевищують $100.

Президент відділу споживчих, роздрібних та преміальних банківських послуг Bank of America Холлі О'Ніл, коментуючи результати опитування, зазначила: «Ціна дорослішання висока. Але покоління Z не здається і продовжує набиратись досвіду».

Більшість зумерів зізналися, що намагаються вибудовувати жорсткі кордони у своїй фінансовій взаємодії з партнерами та друзями. 66% респондентів заявили, що не готові піддаватися тиску оточення, які намагаються змусити їх витрачати більше, ніж по кишені. Із них 42% легко відмовляються від запрошень на різні заходи – зокрема романтичні. Ще 23% зізналися, що відмовляються навіть від вигідних пропозицій, прагнучи заощадити трохи грошей.

Утім, питання дослідників стосувалися не лише романтики та стосунків із друзями. Зумерам запропонували оцінити, наскільки вони фінансово успішні. В результаті 51% опитаних зазначили, що через високу вартість життя не вважають себе заможними у фінансовому плані. За словами 35% респондентів, їх щомісячні витрати на їжу, оренду житла, комунальні послуги та відвідування закладів громадського харчування виявилися вищими, ніж вони передбачали до здобуття фінансової незалежності.

О'Ніл наголошує: навіть попри серйозні економічні бар'єри та високі повсякденні витрати, представники покоління Z наполегливо трудяться, щоб узяти свій добробут під контроль. Так, за останній рік 72% опитаних вжили заходів для покращення свого фінансового становища – наприклад, почали накопичувати чи сплатили борги. Крім того, 64% зізнаються, що відмовилися від імпульсних покупок. А 41% вирішив скоротити витрати на вечері поза домом – як самотужки, так і зі своєю другою половинкою. Ще 23% стали купувати продукти у більш доступних магазинах.

