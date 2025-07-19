Спека погіршує сон: психологиня порадила, як відновити відпочинок

Фізичне навантаження перед сном і планування радощів – прості техніки проти безсоння

Порушення сну, відчуття постійного виснаження та емоційного напруження – симптоми, що можуть посилюватися в спеку, особливо в умовах війни. Невизначеність та хронічний стрес виснажують психіку, а спека накладається як додатковий подразник. Про те, як налагодити сон та відпочинок в коментарі «Главкому» розповіла психологиня напрямку когнітивно-поведінкової терапії Олеся Ольховик.

«В спеку більше скарг на поганий сон, адже ми вже дуже виснажені психоемоційно, і система тривоги, амігдала, розгойдана хронічною небезпекою. І до цього додається спека. Навіть в мирні часи в спеку іноді важко заснути, а зараз, при гіперзбудженні, це взагалі буває задача із зірочкою. Коли прохолодненько та темненько, наприклад у грудні, ми під ковдрочку лягли й заснули. А в таку спеку, коли є психічне напруження, не засинається», – пояснює психологиня.

На її думку, для того, щоб налагодити сон важливо не лише відпочивати, а й рухатися: «Більшість з нас, зазвичай, фізично не втомлюється, але ми є дуже виснажені емоційно. Щоб заснути, потрібне фізичне навантаження. Ввечері, коли вже не так спекотно, потрібно прогулятися, находити свої 10 тис. кроків. І подивитися, можливо, сон покращиться», – радить фахівчиня.

Вона підкреслює, що наукові дослідження підтверджують: помірне фізичне навантаження позитивно впливає на психічний стан. Крім того, вона радить шукати джерела енергії у буденних речах. «Якщо людина не може поїхати на відпочинок, коли є постійне виснаження, тоді необхідне певне фізичне навантаження. Буде треноване тіло – буде тренована психіка», – каже Олеся Ольховик.

Психологиня закликає приймати реальність такою, як вона є: «Можливості поїхати немає? Шукаємо, що є. Спортивні клуби, басейни, парки, зони відпочинку».

За її словами, варто уникати конфлікту між очікуваннями та реальністю: «Не треба битися об різницю між «я хочу на чудовий відпочинок» і «я не можу собі цього дозволити». Запитайте себе: що є? І шукайте маленькі «плюшечки» щодня».

Психологиня радить урізноманітнити способи дозвілля, які допоможуть перемкнутися з негативних думок: «Є книгарні-кав'ярні з кондиціонованим повітрям, тож можна взяти класну книжку, попити каву, почитати. Не циклиться на думці, що все не так як треба. Є багато цікавого і корисного, треба бути трішки уважними до своїх можливостей».

Фахівчиня підкреслює, що ключове завдання зараз – навчитися приймати сьогодення таким, яким воно є та генерувати позитивні емоції: «Шукайте, де ви можете взяти хоч трошки ресурсу, хоч краплину радості чи посмішки. Вносьте це в тижневий план: кожного дня щось приємне, раз на тиждень щось масштабніше. Якщо цього не зробити свідомо, потім не буде ані сил, ані можливості».

Психологиня додала, що має бути план, на який можна спиратися, щоби витримати не лише спеку, а й щоденні виклики війни.

Раніше «Главком» повідомляв, що комісія із соціальних зв'язків Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікувала глобальний звіт, в якому самотність визнана серйозною загрозою громадському здоров'ю. За оцінками організації, щогодини у світі вмирають близько 100 осіб від причин, пов'язаних із самотністю. На рік це становить понад 871 тис. смертей.

Також «Главком» інформував, що вигорання часто асоціюється з надмірною роботою та постійними дедлайнами, проте психолог вказує на менш очевидні, повсякденні звички, які поступово виснажують нашу енергію.