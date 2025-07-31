Кеті Перрі сходила на побачення з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо

40-річну співачку Кеті Перрі, яка нещодавно розлучилася зі своїм коханим Орландо Блумом, помітили на побаченні з 53-річним прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Американська співачка Кеті Перрі насолоджується своїм новим життям у статусі вільної жінки у компанії колишнього очільника уряду Канади Джастіна Трюдо. Політика та акторку помітили на вечері у фешенебельному ресторані Le Violon у Монреалі. На ексклюзивних фото колишній прем'єр-міністр Канади виглядає так, начебто він для співачки більше, ніж просто співрозмовник. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Зняті потай фотографії демонструють Перрі й Трюдо в дорогому ресторані Le Violon в Монреалі. Вона уважно слухає його, з цікавістю нахиляється вперед, обидва повністю занурені в розмову. У суперзірок був окремий столик, охоронці трималися на задньому плані.

За даними американського порталу TMZ, Кеті та Трюдо насолодилися кількома стравами, зокрема розділили лобстера та пили коктейлі. За словами очевидців, охоронці сиділи спиною до бару та спостерігали за всім через дзеркальну стіну, тим самим забезпечуючи зірці й політику приватність.

Охорона трималась неподалік Кеті Перрі та експрем'єра Канади

Потім шеф-кухар особисто підійшов до столу, щоби привітати знаменитих гостей. Після вечері Перрі та Трюдо нібито навіть зайшли на кухню, щоб подякувати команді. І на цьому їхній вечір не завершився: як пишуть журналісти, далі була прогулянка та кілька годин на терасі, де 53-річний політик ніжно обіймав Кеті та тримав її за талію.

Про цю вечерю-побачення обидва мовчать, але багато хто вважає, що фотографії говорять самі за себе. Кеті Перрі нещодавно розійшлася з актором Орландо Блумом, а Джастін Трюдо розлучився із дружиною Софі Грегуар.

Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум познайомилися на «Золотому глобусі» у 2016 році. Через рік вони розлучилися, але потім знову зійшлися. У 2019 році пара побралася, а в серпні 2020-го у них народилася дочка Дейзі Дав. Представники Перрі та Блума офіційно підтвердили розставання пари на початку липня на тлі підвищеного інтересу навколо стосунків артистів. За їхніми словами, рішення пара ухвалила ще в червні. Нині вони поставили у пріоритет виховання спільної доньки в атмосфері кохання та поваги.

Джастін Трюдо ще у 2023 році розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. Вони мають трьох дітей. Про його особисте життя після розлучення практично нічого не відомо.