Чорногорія закрила небо для РФ і виганяє російського дипломата

Світ карає Росію за вторгнення в Україну

Чорногорія закриває повітряний простір для літаків Росії та приєднується до антипутінського санкційного блоку, повідомляє видання Сdm.me. Тепер росіяни не можуть потрапити літаком в більшість країни Європи та Канаду. Авіакомпанії масово скасовують рейси.

Зазначається, що у п'ятницю під час зустрічі глав МЗС країн НАТО міністр закордонних справ Чорногорії Джордже Радулович «виразив повну підтримку» заходам Альянсу та Євросоюзу щодо Росії.

Також міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило дипломата посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, персоною нон грата. Про це йдеться у повідомленні чорногорського МЗС та повідомляють ЗМІ Чорногорії.

Ноту про це рішення сьогодні було вручено російському послу. Дипломат РФ повинен покинути територію Чорногорії протягом 72 години.

«Причиною ухвалення такого рішення є оцінка відповідними органами безпеки Чорногорії дій російського дипломата, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини», – йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».