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    Американський сенатор у прямому ефірі закликав знищити Путіна (відео)

    Американський сенатор висловив сподівання, що у Росії знайдеться сміливиць - Американський сенатор у прямому ефірі закликав знищити Путіна (відео)
    Американський сенатор висловив сподівання, що у Росії знайдеться сміливиць
    фото: twitter.com/LindseyGraham

    Грем: «Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця»

    Американський сенатор, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу «прибрати» президента РФ Володимира Путіна. Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови у Twitter.

    «Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця (Путіна – ред.). Ви зробите своїй країні та світу велику послугу», – сказав сенатор.

    Він також висловив сподівання, що у російської армії є «успішний полковник Штауффенберг», маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році.

    Звичайно, зазначив політик, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимак.

    Як повідомлялося, російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі.

    Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що нові санкції проти Росії буде скасовано у разі припинення війни проти України.

    Теги: Росія окупанти Київ США санкції Путін #stoprussia
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    Американський сенатор у прямому ефірі закликав знищити Путіна (відео)