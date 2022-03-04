Американський сенатор у прямому ефірі закликав знищити Путіна (відео)

Грем: «Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця»

Американський сенатор, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу «прибрати» президента РФ Володимира Путіна. Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови у Twitter.

«Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця (Путіна – ред.). Ви зробите своїй країні та світу велику послугу», – сказав сенатор.

Він також висловив сподівання, що у російської армії є «успішний полковник Штауффенберг», маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році.

Звичайно, зазначив політик, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимак.

Як повідомлялося, російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що нові санкції проти Росії буде скасовано у разі припинення війни проти України.