В Росії та Білорусі більше не працює сервіс оренди житла Airbnb

Сервіс оренди житла Airbnb більше не працює ні в Росії, ні в Білорусі через агресивну політику Путіна та Лукашенка щодо України. Про це у Twitter повідомив головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus