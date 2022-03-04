В Росії та Білорусі більше не працює сервіс оренди житла Airbnb

Airbnb « заморожує » всі операції в Росії та Білорусі

Airbnb « заморожує » всі операції в Росії та Білорусі

Американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу у Росії та Білорусі через війну в Україні

Сервіс оренди житла Airbnb більше не працює ні в Росії, ні в Білорусі через агресивну політику Путіна та Лукашенка щодо України. Про це у Twitter повідомив головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus — Brian Chesky (@bchesky) March 4, 2022

«Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі», — написав він.

Додамо, що російський ринок залишили понад 70 міжнародних компаній через напад на Україну.

Нагадаємо, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.