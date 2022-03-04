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    В Росії та Білорусі більше не працює сервіс оренди житла Airbnb

    Airbnb &laquo;заморожує&raquo; всі операції в Росії та Білорусі - В Росії та Білорусі більше не працює сервіс оренди житла Airbnb
    Airbnb «заморожує» всі операції в Росії та Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу у Росії та Білорусі через війну в Україні

    Сервіс оренди житла Airbnb більше не працює ні в Росії, ні в Білорусі через агресивну політику Путіна та Лукашенка щодо України. Про це у Twitter повідомив головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі.

    «Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі», — написав він.

    Додамо, що російський ринок залишили понад 70 міжнародних компаній через напад на Україну.

    Нагадаємо, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

    Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

    Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

    Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.

    Теги: Білорусь Росія санкції житло
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    В Росії та Білорусі більше не працює сервіс оренди житла Airbnb