Човен-безпілотник вперше самотужки перетнув Атлантичний океан



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SB Met досяг фінішної межі через два з половиною місяці після відправлення з Ньюфаундленду

Північна Атлантика - одна з найскладніших областей для перетину

Протягом літа безпілотник плив на схід через Північну Атлантику, поки не наблизився до ірландського узбережжя, ставши першим безпілотним вітрильником, який перетнув Атлантичний океан.

Про це повідомляє AP.

За попередніми даними, SB Met, побудований норвезькою компанією Offshore Sensing AS, досяг фінішної межі Microtransat Challenge для роботизованих човнів 26 серпня, через два з половиною місяці після відправлення з Ньюфаундленду.

Це демонструє, що технологія безпілотних суден досить міцна, щоб виконувати куди більші місії. Зокрема, різко скоротити витрати на дослідження океану, безпеку кордонів і спостереження у віддалених водах.

«Ми довели, що це можна зробити», - каже Девід Педді, генеральний директор компанії Offshore Sensing, який створив безпілотні безпілотні літальні апарати, відомі як Sailbuoys. «Північна Атлантика - одна з найскладніших областей для перетину і завершення завдання, і це насправді доводить, що є надійність, які б виклики не кидало вам море», - сказав він.

Згідно з правилами Microtransat, човни довжиною до 2,4 метрів (2,6 ярда) можуть плавати між Європою і Карибським морем, Північною Америкою та Ірландією. Вони повинні регулярно передавати дані про місцезнаходження.

Sailbuoy змагався в «безпілотному» класі, який дозволяє операторам змінювати курс на шляху. Існує окремий «автономний» клас, який забороняє будь-яке таке втручання.

У той час як автономні автомобілі повинні боротися з пішоходами та іншим рухом, автономні човни стикаються з бурями, які приносять запеклі шторми і високі хвилі, а також численні морські небезпеки.

За даними сайту гонки, більше 20 попередніх спроб різних команд завершити Microtransat з моменту його початку в 2010 році закінчилися невдачею: човни або були втрачені, або потрапляли у рибальські сіті.

«Ці човни можуть робити речі, які ви не можете зробити з традиційним транспортним засобом, особливо в небезпечних зонах», - сказав Педді.

Вітрильники можуть бути оснащені датчиками для вимірювання хвиль, солоності океану і рівня кисню; ехолотами для пошуку риб, або можуть грати роль передавачів для зв'язку з підводним обладнанням.

Джерело: Еспресо ТВ