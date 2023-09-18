Чутки про стан Кадирова впливають на стабільність Путіна в Чечні: аналіз ISW

Кадиров та інші російські чиновники стурбовані тим, що чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність путінського контролю над Чечнею

Тривале занепокоєння щодо здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від Кадирова щодо подальшої стабільності в Чечні. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило, що 15 вересня Кадиров перебував у комі, що викликало чутки про поганий стан здоров'я Кадирова серед російських мілблогерів та інсайдерських джерел.

Водночас сам Кадиров на відео, опублікованому 17 вересня спростував чутки про стан свого здоров'я.

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«Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.

Нагадаємо, українська розвідка нещодавно повідомляла, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у тяжкому стані через стан здоров’я, у нього загострилися хвороби.

Натомість інгушський журналіст Магомед Торієв заявив, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі, він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце. Ну а вже потім Кадирову влаштують почесні похорони.

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Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз. Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя «піхотинця Путіна» буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер.

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