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Росія переходить на новий формат відносин з однією країною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія переходить на новий формат відносин з однією країною
Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин будуть співпрацювати
фото з відкритих джерел

Путін і Кім Чен Ин обмінялися листами, у яких «пообіцяли посилити двосторонню співпрацю»

Росія та КНДР «підтримують взаємоповажні відносини та контакти на різних рівнях», почав переконувати журналістів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він так прокоментував інформацію про те, що лідери РФ та КНДР Володимир Путін та Кім Чен Ин обмінялися листами.

«Москва та Пхеньян підтримують добрі, взаємоповажні відносини, ми маємо на увазі розвивати їх далі. Здійснюються контакти різних рівнях. Це наш сусід, дуже важливий сусід у своєму регіоні, тому ці відносини далі розвиватимуться», – зауважив спікер Путіна.

Пояснимо, Росія і Північна Корея «активно просуваються» у переговорах щодо потенційної угоди про постачання зброї росіянам для війни в Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на нещодавно оприлюднені дані американської розвідки.

Новини стосовно потенційної угоди з’явилися попри публічні заяви Північної Кореї про протилежне. 30 серпня адміністрація Байдена заявила, що стурбована тим, що ці країни перебувають у розпалі переговорів стосовно зброї, і що після поїздки міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї минулого місяця вже друга делегація російських офіційних осіб відвідала Пхеньян для подальших обговорень потенційної угоди.

Крім того, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, у яких «пообіцяли посилити двосторонню співпрацю», зазначив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Зазначається, що оприлюднення нових розвідувальних даних є останнім прикладом того, як адміністрація Байдена планує продовжувати висвітлювати зусилля Росії, спрямовані на уникнення західних санкцій і отримання зброї для своєї війни, а також повідомляти Північній Кореї, що США уважно стежать за цими зусиллями. Це також найдетальніший доказ, наданий за останні місяці, що Росія співпрацює з Північною Кореєю з метою сприяння її вторгненню в Україну.

«За цими потенційними угодами Росія отримала б від КНДР значну кількість і різноманітні типи боєприпасів, які російські військові планують використати в Україні. Ці потенційні угоди можуть також мати в собі надання сировини, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі», – зауважив Кірбі, пообіцявши, що США вживатимуть прямих заходів для введення санкцій проти будь-яких суб'єктів, залучених до потенційних угод, і закликав Пхеньян припинити переговори.

Нагадаємо, Північна Корея заявляє, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, щоб імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї. Про це пише BBC.

Державні ЗМІ заявили, що випробування проводилися як попередження проти розгортання США стратегічних бомбардувальників у регіоні.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що ракети були випущені біля східного узбережжя близько опівночі. Запуски відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот країни стане «компонентом державного ядерного стримування». Про це повідомило видання Kyodo.

Видання додає, що у своїй промові, виголошеній у неділю з нагоди Дня військово-морського флоту, який відзначався наступного дня, Кім засудив лідерів Японії, США і Південної Кореї як «босів банд» і наголосив на необхідності для військово-морських сил «бути готовими зламати волю ворога до війни». Він також не виключив, що ядерну зброю буде розміщено на флоті країни.

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Теги: росія путін військові Північна Корея прессекретар переговори Дмитро Пєсков

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