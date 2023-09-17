Бойова машина НАТО попала в аварію в Румунії

Бронемашина знесла огорожу та опинилася у дворі будинку місцевих мешканців

Аварія за участі військових сталася в Румунії. Солдати НАТО, повертаючись з навчань, потрапили в ДТП в повіті Ковасна в центральній частині країни. Як повідомляють телеканал Digi24 та видання Libertatea, бронемашина військових з’їхала з дороги, знесла огорожу та опинилася у дворі будинку місцевих мешканців. Наслідки зіткнення показали на відео.

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За інформацією ЗМІ, бронетранспортер з’їхав на узбіччя після того, як спробував уникнути зіткнення з автомобілем, який обганяв його на протилежному боці дороги.

Рух на ділянці дороги, де сталася дорожньо-транспорта пригода, був заблокований на кілька десятків хвилин. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Обставини аварії вивчають військові.

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Раніше, у серпні 2023 року подібний інцидент вже фіксували в Румунії. Тоді інший військовий автомобіль Північноатлантичного альянсу перекинувся у придорожній кювет.

Того разу військова машина НАТО потрапила в аварію у повіті Бакеу. Автомобіль у складі колони повертався з навчань DEPLOYEX, які проводилися на полігоні Бабадаг за участі французьких та люксембурзьких солдатів. Внаслідок серпневого інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, після того, як Румунія визнала падіння російського безпілотника на своїй території, на подію відреагували і у Північноатлантичному альянсі, щоправда на 3 день після інциденту.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». До слова, міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.