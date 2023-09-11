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«Путін не має морального компаса»: Бербок жахнулася від історій полонених дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Путін не має морального компаса»: Бербок жахнулася від історій полонених дітей
фото з відкритих джерел

Анналена Бербок: «Я все ще під враженням від тих розмов, які я вела з дітьми в цьому центрі»   

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила викрадення українських дітей РФ та наголосила на тому, що такі дії не залишають сумнівів у тому, хто є справжнім злочинцем. Про це Бербок заявила на спільній конференції із Дмитром Кулебою.

«Я все ще під враженням від тих розмов, які я вела з дітьми в цьому центрі (допомоги дітям, яких повернули з РФ – «Главком».). ЙдетьсЯ про дітей – молодих людей – і просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто забрали зі шкіл або з дитячих будинків, відвезли в чужу країну, що вони пройшли промивання мізків, щоб бути налаштованими проти своєї країни», – зазначила Бербок.

Вона наголосила, що їй як матері дуже важко уявити, наскільки тяжко було дітям.

«Доля цих дітей ще раз показує, що в Путіна немає морального компасу. Він щодня порушує правила міжнародної спільноти і правила людського співіснування. Тому я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем: «Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їх повернення – це перший крок до миру". Це треба зробити негайно», – зауважила Бербок.

Нагадаємо, Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

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Теги: росія історія Німеччина діти путін викрадення Анналена Бербок правила

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