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    У світі

    Цієї ночі можна буде спостерігати пік зорепаду Драконіди

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    Метеорний потік отримав таку назву через те, що наближається до Землі з боку сузір'я Дракона - Цієї ночі можна буде спостерігати пік зорепаду Драконіди
    Метеорний потік отримав таку назву через те, що наближається до Землі з боку сузір'я Дракона

    Спостерігати за «падаючими зірками» можна буде до 10 жовтня

    Жителі північної півкулі у ніч на 9 жовтня зможуть спостерігати пік метеорного потоку Драконіди.

    Про це пише Meteoprog.

    Зазначається, якщо погода цієї ночі буде безхмарною, в небі можна буде спостерігати десятки яскравих спалахів.

    Спостерігати за «падаючими зірками» можна буде до 10 жовтня.

    Метеорний потік отримав таку назву через те, що наближається до Землі з боку сузір'я Дракона. Він складається з дрібних частинок, що відкололися від комети Джакобіні Ціннера, що була відкрита більше як 100 років тому.

    Метеори, розлітаючись з великою швидкістю близько 20 км/с, набувають яскраво-жовтого, іноді червоного відтінку.

    Як уточнює National Geographic, найбільш потужний викид «зоряного пилу» — до кількох тисяч метеорів на годину — спостерігався у 1933 і 1946 роках, звичайно ж йдеться про 20-100 метеорів.

    Почати спостереження можна в сутінках, хоча найкращим часом вважається проміжок між 4 та 5 годинами ранку.

    Як повідомлялося, двоє астронавтів NASA сім годин провели у відкритому космосі.

    космос NASA
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