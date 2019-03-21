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    Суспільство

    В Африці через циклон «Ідай» загинули вже понад 300 людей

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    Президент Мозамбіку Філіпе Нюсі заявив, що циклон Ідай міг вбити більше 1000 людей в його країні - В Африці через циклон «Ідай» загинули вже понад 300 людей
    Президент Мозамбіку Філіпе Нюсі заявив, що циклон Ідай міг вбити більше 1000 людей в його країні

    Через зростання рівня води в регіоні, в зоні ризику опинилися 350 тисяч осіб

    В Африці через циклон «Ідай», що накрив південний схід континенту, загинуло вже понад 300 людей. Про це повідомляє AP.

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    «У середу в Мозамбіку почалися три дні жалоби через загибель понад 200 людей від циклону «Ідай». Водночас кількість загиблих у сусідньому Зімбабве зросла до понад 100 людей в результаті одно з найбільш руйнівних штормів на півдні Африки за останні десятиліття», - йдеться у повідомленні.

    За даними представників груп допомоги, у четвер очікується зростання рівня води через сильні зливи.

    В офісі ООН зазначили, що через зростання рівня води в регіоні в зоні ризику опинилися 350 тисяч осіб.

    Як повідомлялося, раніше президент Мозамбіку Філіпе Нюсі заявив, що циклон Ідай міг вбити більше 1000 людей в його країні.

    18 березня кількість загиблих унаслідок циклону «Ідай», що накрив південний схід Африки, зросла до 215 людей.

     

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