Covid-19 за добу забрав життя 9 тисяч людей у світі

Загалом у світі коронавірусом інфікувалися понад 230,8 млн людей

За добу 9292 людини у світі померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 16 місці у світі та на четвертому - серед європейських країн, повідомляє сайт Worldometers.

Всього 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків Covid-19.

Зокрема, у США – 133 620 випадків, у Бразилії – 36 473, у Великій Британії-34 460. Крім того, в Індії – 31 957 заражень, а в Туреччині – 28 168.

Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі – сьома.

Всього у світі на Covid-19 інфіковані 230,868,745 людей, з них одужало 207,561,828 осіб. Кількість померлих зросла до 4,732,669.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (43,404,877), Індія (33,562,034), Бразилія (21,283,567), Велика Британія (7,530,103), Росія (7,333,557), Франція (6,971,493), Туреччина (6,932,453) та Іран (5,477,229).

Тим часом, у Китаї назвали нову версію походження Covid-19.

Зазначимо, що 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Читайте також: