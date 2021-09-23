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    Словаччина повторила квітневий антирекорд за кількістю нових захворювань на коронавірус

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    У Словаччині найнижчі в Євросоюзі темпи вакцинації - Словаччина повторила квітневий антирекорд за кількістю нових захворювань на коронавірус

    У Словаччині найнижчі в Євросоюзі темпи вакцинації

    Фото з відкритих джерел

    76% інфікованих – люди, які не зробили щеплення

    У Словаччині за останню добу підтверджено 1180 випадків зараження коронавірусом – це найбільший показник, зафіксований у країні з квітня. Про це повідомляє Reuters.

    Відповідно до офіційних даних, 76% інфікованих – люди, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

    У лікарнях Словаччини зараз перебувають 437 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та з підозрою на коронавірус, 84% з них не були щеплені.

    Темпи вакцинації у Словаччині – одні з найнижчих у Євросоюзі. Повністю щеплені проти коронавірусу трохи більше 50% дорослого населення країни.

    Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

    Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.

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    Теги: Словаччина хвороби щеплення населення коронавірус
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    Словаччина повторила квітневий антирекорд за кількістю нових захворювань на коронавірус