Словаччина повторила квітневий антирекорд за кількістю нових захворювань на коронавірус

У Словаччині найнижчі в Євросоюзі темпи вакцинації

76% інфікованих – люди, які не зробили щеплення

У Словаччині за останню добу підтверджено 1180 випадків зараження коронавірусом – це найбільший показник, зафіксований у країні з квітня. Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до офіційних даних, 76% інфікованих – люди, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

У лікарнях Словаччини зараз перебувають 437 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та з підозрою на коронавірус, 84% з них не були щеплені.

Темпи вакцинації у Словаччині – одні з найнижчих у Євросоюзі. Повністю щеплені проти коронавірусу трохи більше 50% дорослого населення країни.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.