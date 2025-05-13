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У 72 роки – перший паспорт. На Тернопільщині пенсіонер замінив радянський документ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У 72 роки – перший паспорт. На Тернопільщині пенсіонер замінив радянський документ
Після проведення процедури встановлення належності до громадянства України чоловіку оформлено паспорт громадянина України у формі ID-картки
фото: facebook.com/udmstp

Міграційники стикаються з випадками, коли українці, які мали паспорт СРСР зразка 1974 року, не отримали український паспорт зразка 1994 року

72-річному чоловіку з Тернопільської області видали його перший ID-паспорт громадянина України, до цього в нього були документи радянського зразка. Як передає «Главком», про це повідомила Міграційна служба Тернопільської області.

Там розповіли, що міграційники стикаються з непоодинокими випадками, коли українці, які були документовані паспортами громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, не отримали український паспорт зразка 1994 року.

Саме з такою ситуацією до Бережанського відділу Управління ДМС у Тернопільській області звернувся 72-річний чоловік.

«На підставі судового рішення про встановлення факту постійного проживання на території України на 24.08.1991 року чоловікові після проведення процедури встановлення належності до громадянства України оформлено паспорт громадянина України у формі ID-картки», – повідомила начальниця Бережанського відділу УДМС Любов Кісіль.

Міграційники нагадали, що кожен громадянин, який досягнув 14-річного віку, зобов'язаний отримати український паспорт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив оформлення паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Відтепер для отримання документа не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу уряду.

Закордонні підрозділи держпідприємства «Документ» самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про чоловіка відсутні, він автоматично ставиться на військовий облік, військово-обліковий документ створюється в електронній формі.

Крім того, більше не потрібно проходити медичну комісію. Усі перевірки здійснюються автоматично, без додаткових дій від заявника.

Також в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

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Теги: паспорт Тернопільщина пенсіонери

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