Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Стенофіла така ж смачна, як арабіка
фото: CRB Coffea, IRD-CIRAD

Поки що альтернативну арабіку вирощують лише на кількох плантаціях, в основному в Сьєрра-Леоне

На тлі зміни клімату все актуальнішим стає пошук нових видів кави, більш стійких до сухої погоди та перепадів температур. Альтернативою арабіці може стати один давно забутий сорт, вважають вчені із Королівських ботанічних садів Кью. Про це пише «Главком» із посиланням на C&EN.

Кава стенофіла (сoffea stenophylla) відразу заінтригувала фахівців своїм особливим зовнішнім виглядом та смаком. Чорні плоди на смак нагадали руандійський бурбон – це один із найкращих видів арабіки.

Вивчивши хімічний склад необсмажених зерен, вчені зрозуміли, чому стенофіла може скласти популярній колезі арабіці гідну конкуренцію. Їхній молекулярний склад дуже схожий, у ньому приблизно однакова кількість гірких і фруктових сполук. Спільним у цих видів кави став також вміст лимонної кислоти, що визначає кислотність; однаковий рівень хлорогенових кислот (при цьому у робусти їх більше), що вказує на терпкість; і кількість тригонеліну та сахарози – показників гіркоти.

При цьому стенофіла виявилась унікальною за наявністю не тільки кофеїну, а й теакрину. Ця сполука знижує стомлюваність та позитивно впливає на когнітивні функції організму. До речі, воно допоможе захистити вигляд від підробок. Наявність теакрину в чашці при експрес-дослідженні стане показником якості сировини та допоможе виявити контрафакт.

Ще одна відмінність стенофіли від арабіки і робусти – існування в зовсім іншому, більш гарячому середовищі. Для глобального потепління ця особливість вкрай важлива, і фермери вже зараз готуються до скорочення плантацій. Більш стійкі до посухи види та сорти допоможуть підтримати галузь.

Поки що альтернативну арабіку вирощують лише на кількох плантаціях, в основному в Сьєрра-Леоне. А значить поки смачна чашка стенофілу буде справжнім делікатесом за нечувану ціну.

Нагадаємо, зміна клімату може зіпсувати смак кави. Світові ціни на каву у 2024 році досягли багаторічного максимуму, збільшившись у середньому на 38,8% порівняно з попереднім роком. Головною причиною став гострий дефіцит пропозиції, спричинений суворими погодними умовами в ключових країнах-виробниках. 

