«Недопита кава, недочитані книги». Ексмер Кілії поділився зворушливими спогадами про загиблу доньку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Катерина Бойченко трагічно загинула кілька днів тому
фото: Павло Бойченко/Facebook

22-річна Катерина Бойченко загинула 5 вересня в Ізмаїлі внаслідок наїзду автомобіля BMW на пішохідному переході

Колишній мер міста Кілія Павло Бойченко, чия донька Катерина трагічно загинула у дорожньо-транспортній пригоді, поділився в соціальних мережах зворушливими спогадами про неї. Батько оприлюднив фотографію кімнати доньки, показавши її особисті речі, що залишилися після трагедії. Про це повідомляє «Главком».

«Недопита кава… недочитані книги… і життя, яке тільки починалося…, – написав Бойченко. – Цей стіл пам’ятає тепло рук, мрії та плани, які так і залишилися на сторінках з закладками. Моя донечка вже не повернеться сюди, не сяде за ці книги, не усміхнеться і не скаже «тату»… Між нами був особливий звʼязок…».

фото: Павло Бойченко/Facebook

Також Павло Бойченко опублікував один із листів, які Катерина щороку писала сама собі. У ньому дівчина надихала себе жити, «ніби це твій останній рік», наповнюватися духовно, ухвалювати рішення без жалю та любити людей. Батько зазначив, що ці листи допомагають йому зрозуміти глибину та віру доньки: «Наше янголятко мало особисту традицію. На початку кожного року вона сама собі писала листа. Як дороговказ від небесного батька на рік… Читаю ці листи… вони відкривають мені мою Катюшу… її глибину, її віру, її сутність…».

фото: Павло Бойченко/Facebook

У листі дівчина звернулася до себе, даючи настанови жити, наче цей рік – останній.

фото: Павло Бойченко/Facebook

«Катю, привіт! Ти знаєш, я сьогодні подумала: а раптом це твій останній рік? Живи так, наче це твій останній рік, місяць, день. Наповнюйся! Щоденно наповнюйся силою = Біблія + молитва. Роби все від усього серця! Приймай ті рішення, про наслідки яких не будеш шкодувати. І, якщо зробила щось не так, аналізуй, підводься і не шкодуй! Не дозволяй емоціям брати гору. Контролюй. Живи. Живи щоденно! Я хочу, щоб ти більше надихалася Богом і бачила його в людях! В усіх. Шукай його образ у кожному! Люби кожного так, наче ти впливаєш на цю людину. Приймай усі помилки як досвід! Це досвід. Не більше і не менше! Люби слухати і чути людей! Намагайся прожити життям людини. Не думай про себе більше, ніж треба! Збирай спогади. І зберігай чудеса Божі! Він із тобою, і нехай тебе не бентежить ситуація й обставини. Контролюй харчування! І надихайся Богом! Ти класна, тому що Він – твій творець і Бог», – процитвав батько один із листів доньки. 

фото: Павло Бойченко/Facebook

Нагадаємо, в місті Ізмаїл на Одещині увечері 5 вересня 19-річний водій автомобіля BMW на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії Павла Бойченка. Про це повідомили у поліції Одеської області, та Думська.

Інцидент трапився близько 22:00 на проспекті Незалежності. Водій, рухаючись на великій швидкості, не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. В результаті наїзду дівчину відкинуло на інший бік дороги.

фото: Павло Бойченко/Facebook

Водій під час трагедії не постраждав. Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала, що він був тверезий. Правоохоронці затримали 19-річного водія. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження призначено низку судових експертиз, щоб встановити всі обставини трагедії.

