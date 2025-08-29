Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку

Дослідницька команда проаналізувала 155 зразків поширених напоїв у Великої Британії, і зробила важливий висновок

Нові наукові дослідження, проведені в Університеті Бірмінгема, виявили, що гарячі напої є основним джерелом потрапляння мікропластику в організм людини, значно перевищуючи за концентрацією бутильовану та водопровідну воду. Це відкриття викликало серйозне занепокоєння, адже мікропластик вже знайдено в крові, мозку та органах людини. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent

Чому гаряча кава та чай небезпечніші за воду

Дослідницька команда проаналізувала 155 зразків поширених напоїв у Великої Британії. Висновки показали, що найбільша концентрація мікропластику була виявлена саме в гарячому чаї та каві.

Професор Мохамед Абдаллах, один із провідних авторів дослідження, розповів The Independent: «Ми помітили, що багато досліджень у сфері мікропластику зосереджені на питній воді – водопровідній, бутильованій, – і ми також опублікували статтю щодо води у Великій Британії. Але ми зрозуміли, що люди не лише п'ють воду протягом дня. Вони п’ють чай, каву, соки…»

Дослідники припускають, що високі температури та матеріали, які використовуються для приготування гарячих напоїв, сприяють виділенню частинок мікропластику. Найвищий рівень мікропластику був виявлений у чаї, завареному в одноразових стаканчиках (у середньому 22 мікрочастинки на чашку), тоді як у скляних чашках – лише 14. Цікаво, що дорожчі чайні пакетики виділяли більше пластику – від 24 до 30 мікрочастинок на чашку.

Професор Абдаллах підсумовує: «Ми знайшли повсюдну присутність мікропластику в усіх холодних і гарячих напоях, які ми досліджували. Це досить тривожно, і з наукової точки зору це говорить про те, що ми повинні вивчати не тільки воду, ми повинні бути більш всеосяжними в нашому дослідженні, тому що інші джерела є значними».

Масштаби проблеми та заклик до дій

Загальні результати дослідження, виражені в мікрочастинках на літр, виглядають так:

Гарячий чай: від 49 до 81.

Гаряча кава: від 29 до 57.

Холодний чай: від 24 до 38.

Холодна кава: від 31 до 43.

Дослідження підкреслює, що оцінка впливу мікропластику на людину лише через питну воду може суттєво занижувати реальний ризик.

Професор Абдаллах наголошує на важливості висновків: «Ми щоранку споживаємо мільйони чашок чаю та кави, тому на це варто звернути увагу. Безумовно, повинні бути законодавчі дії з боку уряду, а також міжнародних організацій, щоб обмежити вплив мікропластику на людину… він всюди».

До слова, вчені виявили тривожний зв'язок між мікропластиком, ультраобробленими харчовими продуктами та психічним здоров'ям.