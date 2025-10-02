Зміна клімату може зіпсувати смак кави

Зростання температури та посилення засухи можуть змінити звичний аромат і смак кави

Світові ціни на каву у 2024 році досягли багаторічного максимуму, збільшившись у середньому на 38,8% порівняно з попереднім роком. Головною причиною став гострий дефіцит пропозиції, спричинений суворими погодними умовами в ключових країнах-виробниках, повідомляє FAO. Про це пише «Главком» із посиланням на aa.com.tr.

Згідно зі звітом FAO від 14 березня 2025 року, кліматичні збої критично вдарили по врожаю. У Індонезії надмірні дощі скоротили його на 16%, В'єтнам обмежив експорт, а Бразилія зіткнулася з несприятливою погодою, що пошкодила плантації.

Особливу тривогу викликає ситуація в Ефіопії, батьківщині арабіки та виробнику 5% світової кави. Дослідження показують, що площі, придатні для вирощування цього чутливого сорту, стрімко скорочуються через підвищення температур і нерегулярні опади.

Доктор Енсар Кючюкалтан, генеральний директор «Восьмого континенту», який реалізує сільськогосподарські проєкти в Африці та Туреччині, виділив п'ять ключових факторів, що загрожують сільському господарству континенту:

Зростання температури та посилення засухи.

Нестабільність опадів (що ускладнює прогнозування та планування посівів).

Зростання кількості екстремальних погодних явищ (шторми, град).

Поширення шкідливих бактерій і хвороб, які спричиняють передчасну загибель рослин.

Дефіцит тіні (пряме сонце псує смак кави).

Кючюкалтан підкреслив, що арабіка – надзвичайно чутливий сорт, який гостро реагує на найменші кліматичні зміни. Раніше посуха на Африканському Розі траплялася раз на 10-15 років, тепер же проміжки скорочуються, і плантації в Ефіопії опинилися під серйозною загрозою.

За довгостроковими прогнозами, площі під кавою можуть скоротитися на 40-50%. До 2050 року очікується падіння виробництва арабіки у Східній Африці на 20%, а робусти – на 40%. Підвищення температури прискорює дозрівання кави, через що втрачаються смак і аромат.

Можливі рішення включають:

Агролісівництво: висаджування манго та бананів поруч із кавою для створення необхідної тіні.

Впровадження правильних методів зрошення: використання дорогого, але ефективного крапельного поливу (як у Танзанії).

Дослідження посухостійких сортів: в Уганді та Кенії вже ведуться роботи над виведенням сортів, які збережуть звичний аромат, але будуть стійкішими до клімату.

Підтримку держав і кооперативів: фінансування дорогих технологій адаптації.

Кючюкалтан описав позитивний сценарій, у якому нові методи допоможуть розширити площі під кавою, зберегти якість і стабілізувати ціни.

«Якщо ці сорти витримають зміну клімату і при цьому збережуть звичний аромат, проблема буде вирішена радикально», – додав він, наголосивши, що в Уганді та Кенії ведуться дослідження стійких до посухи сортів.

Він також наголосив на культурному значенні кави: «Це частина їхньої культури. Навіть відмова від чашки сприймається як неповага». Зміна клімату може скоротити виробництво та підвищити ціни, але культурні традиції африканських країн збережуться.

