Зміна клімату може зіпсувати смак кави
Зростання температури та посилення засухи можуть змінити звичний аромат і смак кави
Світові ціни на каву у 2024 році досягли багаторічного максимуму, збільшившись у середньому на 38,8% порівняно з попереднім роком. Головною причиною став гострий дефіцит пропозиції, спричинений суворими погодними умовами в ключових країнах-виробниках, повідомляє FAO. Про це пише «Главком» із посиланням на aa.com.tr.
Згідно зі звітом FAO від 14 березня 2025 року, кліматичні збої критично вдарили по врожаю. У Індонезії надмірні дощі скоротили його на 16%, В'єтнам обмежив експорт, а Бразилія зіткнулася з несприятливою погодою, що пошкодила плантації.
Особливу тривогу викликає ситуація в Ефіопії, батьківщині арабіки та виробнику 5% світової кави. Дослідження показують, що площі, придатні для вирощування цього чутливого сорту, стрімко скорочуються через підвищення температур і нерегулярні опади.
Доктор Енсар Кючюкалтан, генеральний директор «Восьмого континенту», який реалізує сільськогосподарські проєкти в Африці та Туреччині, виділив п'ять ключових факторів, що загрожують сільському господарству континенту:
- Зростання температури та посилення засухи.
- Нестабільність опадів (що ускладнює прогнозування та планування посівів).
- Зростання кількості екстремальних погодних явищ (шторми, град).
Поширення шкідливих бактерій і хвороб, які спричиняють передчасну загибель рослин.
- Дефіцит тіні (пряме сонце псує смак кави).
Кючюкалтан підкреслив, що арабіка – надзвичайно чутливий сорт, який гостро реагує на найменші кліматичні зміни. Раніше посуха на Африканському Розі траплялася раз на 10-15 років, тепер же проміжки скорочуються, і плантації в Ефіопії опинилися під серйозною загрозою.
За довгостроковими прогнозами, площі під кавою можуть скоротитися на 40-50%. До 2050 року очікується падіння виробництва арабіки у Східній Африці на 20%, а робусти – на 40%. Підвищення температури прискорює дозрівання кави, через що втрачаються смак і аромат.
Можливі рішення включають:
- Агролісівництво: висаджування манго та бананів поруч із кавою для створення необхідної тіні.
- Впровадження правильних методів зрошення: використання дорогого, але ефективного крапельного поливу (як у Танзанії).
- Дослідження посухостійких сортів: в Уганді та Кенії вже ведуться роботи над виведенням сортів, які збережуть звичний аромат, але будуть стійкішими до клімату.
- Підтримку держав і кооперативів: фінансування дорогих технологій адаптації.
Кючюкалтан описав позитивний сценарій, у якому нові методи допоможуть розширити площі під кавою, зберегти якість і стабілізувати ціни.
«Якщо ці сорти витримають зміну клімату і при цьому збережуть звичний аромат, проблема буде вирішена радикально», – додав він, наголосивши, що в Уганді та Кенії ведуться дослідження стійких до посухи сортів.
Він також наголосив на культурному значенні кави: «Це частина їхньої культури. Навіть відмова від чашки сприймається як неповага». Зміна клімату може скоротити виробництво та підвищити ціни, але культурні традиції африканських країн збережуться.
Нагадаємо, у кави виявлено новий корисний ефект. Кофеїн може збільшувати наполегливість під час виконання складних завдань, особливо у умовах стресу.
Читайте також:
- В Україні значно подорожчає кава
- Краща за американо: нова кава стає хітом у Британії та Європі
- Де найсмачніша кава у світі: порада від досвідчених мандрівників
- Кава із офісних кавомашин небезпечна для здоров'я: дані дослідження
- Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
- «Недопита кава, недочитані книги». Ексмер Кілії поділився зворушливими спогадами про загиблу доньку
Коментарі — 0