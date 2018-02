Дедалі більше корпорацій розривають зв’язки з Національною стрілецькою асоціацією

Великі авіалінії Delta і United припиняють програми знижок для лобістів вогнепальної зброї

Ще дві відомі американські компанії припинили маркетингові програми з Національною стрілецькою асоціацією. Прихильники контролю за вогнепальною зброєю чинять дедалі більший тиск на різні компанії, щоб вони розірвали зв'язок з індустрією виробництва вогнепальної зброї. Все це наслідки трагічного масового убивства школярів у штаті Флорида.



Логотип Національної стрілецької асоціації

Ще дві відомі американські компанії припинили маркетингові програми з Національною стрілецькою асоціацією. Прихильники контролю за вогнепальною зброєю чинять дедалі більший тиск на різні компанії, щоб вони розірвали зв’язок з індустрією виробництва вогнепальної зброї. Все це наслідки трагічного масового убивства школярів у штаті Флорида.

Активісти ставлять петиції до інтернету, називаючи бізнесові установи, які пропонують різні знижки на послуги для членів Національної стрілецької асоціації, і закликають їх розірвати зв’язки з цієї організацією.

Великі авіалінії Delta і United оприлюднили заяви, в яких повідомили, що припиняють програми знижок для лобістів вогнепальної зброї і попросили ці організації, щоб вони усунули зі своїх інтернет-сторінок будь-які посилання на них.

У п’ятницю корпорації, які припинили програми знижок для членів НСА, вже були страхувальна компанія MetLife, прокат автомобілів Hertz, і Symantec, яка випускає антивірусні програми Norton.

Дещо раніше кілька інших компаній розірвало зв’язки з Національною стрілецькою асоціацією, включно з компанією прокату автомобілів Enterprise, банком First National Bank of Omaha, готелями Wyndham Hotels і Best Western.

Національна стрілецька асоціація – одна найвпливовіших у США організацій, що підтримує права громадян на зберігання зброї, і каже, що нараховує 5 мільйонів членів.

Нагадаємо, Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї.

Джерело: Голос Америки