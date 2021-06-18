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    День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США

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    Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення - День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США
    Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення

    Напередодні Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США

    Президент США Джо Байден підписав законопроект про визнання Дня скасування рабства в США федеральним святом. Воно відзначається 19 червня. Про це повідомляє ABC News.

    Напередодні Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США.

    Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

    Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 1

    9 червня 1865 року, щоб гарантувати, що афроамериканці, які все ще перебувають у рабстві, були звільнені після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.

    Теги: США президент звільнення
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    День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США