День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США

Президент США Джо Байден підписав законопроект про визнання Дня скасування рабства в США федеральним святом. Воно відзначається 19 червня. Про це повідомляє ABC News.

Напередодні Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США.

Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 1

.@SteveOsunsami shares his experience celebrating Juneteenth as a young boy: "It was a family reunion...It was a celebration that usually didn't happen in mixed company, but that is changing today." https://t.co/Ywb40GHthQ pic.twitter.com/Vszx735Ecu