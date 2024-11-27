Головна Світ Соціум
search button user button menu button

TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
Ці заходи мають на меті захистити підлітків від впливу нереалістичних стандартів краси, що спричиняють зниження самооцінки та зростання тривожності
фото з відкритих джерел

Також компанія оголосила про посилення заходів для блокування доступу користувачам молодшим 13 років

Соцмережа TikTok заблокує користувачам віком до 18 років доступ до бʼюті-фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Усе через занепокоєння щодо зростання тривожності та падіння самооцінки в дітей. Про це пише The Guardian.

Найближчими тижнями користувачі молодші 18 років більше не зможуть використовувати фільтри, які штучно змінюють риси обличчя, такі як збільшення очей, пухкі губи або згладжування шкіри. Обмеження поширюються на фільтри, що змінюють зовнішність, але не торкаються комічних ефектів, як-от кролячі вушка чи собачі носи.

Також компанія оголосила про посилення заходів для блокування доступу користувачам молодшим 13 років, запустивши автоматизовані системи виявлення за допомогою машинного навчання.

Як зазначається, що ці заходи мають на меті захистити підлітків від впливу нереалістичних стандартів краси, що спричиняють зниження самооцінки та зростання тривожності.

На форумі з безпеки в Дубліні TikTok заявив, що вже видаляє до 20 мільйонів облікових записів щокварталу через порушення вікових обмежень. Очікується, що нові системи зроблять цей процес ще ефективнішим.

Зазначається, що зміни відбуваються на тлі підготовки до впровадження нового Закону про безпеку в Інтернеті у Великій Британії, який передбачає суворіші обмеження для неповнолітніх користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, уряд Канади наказав представництву китайської соціальної мережі TikTok згорнути роботу на території країни. Про це повідомив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Також Єврокомісія розпочала розслідування щодо можливого негативного впливу алгоритмів рекомендацій TikTok, YouTube та Snapchat на психічне здоров'я користувачів. Є підозра, що ці платформи можуть сприяти поширенню фейкових новин та контенту, який пропагує самоушкодження.

До слова, заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Аліна Алєксєєва висловила стурбованість щодо загроз, які поширює соціальна платформа TikTok. За її словами, ця соцмережа може нести більшу небезпеку, ніж популярний месенджер Telegram

 

Читайте також:

Теги: міністр підозра блокування TikTok YouTube Telegram розслідування навчання Єврокомісія обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати
Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт
30 жовтня, 18:06
Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей
Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителем допомоги українцям у РФ
1 листопада, 20:35
Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
21 листопада, 07:00
Росіяни побоюються зниження цін на нафту
Російські олігархи побоюються, що Трамп обвалить ціни на нафту
7 листопада, 06:40
Google анонсував зміни у пошуковику для європейських користувачів
Google анонсував зміни у пошуковику для європейських користувачів
Вчора, 07:33
Кількість зареєстрованої вогнепальної зброї у Латвії зростає
Населення Латвії активно скуповує зброю
14 листопада, 08:09
У листопаді 2024 року нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі
Нардеп-втікач Одарченко досі є ректором вишу у Харкові. Лісовий розʼяснив ситуацію
20 листопада, 20:47
Гімнасти Назар Чепурний, Іван Рудий та Володимир Костюк розповіли, як керівництво Федерації не давало їм дозволи на виїзд за кордон на змагання
Бунт у спортивній гімнастиці? Атлети висловили невдоволення діями керівництва Федерації
15 листопада, 13:12
Робітники у Європі не завжди відчувають себе щасливими на робочому місці
Де у Європі живуть найбільш задоволені працівники: дані опитування
20 листопада, 20:08

Соціум

Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері
Пропагандисти «Першого каналу» РФ поскаржилися, що у Німеччині їм показали на двері

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
20K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
17K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
13K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
11K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
26 листопада, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
26 листопада, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua