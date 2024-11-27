TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям

Ці заходи мають на меті захистити підлітків від впливу нереалістичних стандартів краси, що спричиняють зниження самооцінки та зростання тривожності

Також компанія оголосила про посилення заходів для блокування доступу користувачам молодшим 13 років

Соцмережа TikTok заблокує користувачам віком до 18 років доступ до бʼюті-фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Усе через занепокоєння щодо зростання тривожності та падіння самооцінки в дітей. Про це пише The Guardian.

Найближчими тижнями користувачі молодші 18 років більше не зможуть використовувати фільтри, які штучно змінюють риси обличчя, такі як збільшення очей, пухкі губи або згладжування шкіри. Обмеження поширюються на фільтри, що змінюють зовнішність, але не торкаються комічних ефектів, як-от кролячі вушка чи собачі носи.

Також компанія оголосила про посилення заходів для блокування доступу користувачам молодшим 13 років, запустивши автоматизовані системи виявлення за допомогою машинного навчання.

Як зазначається, що ці заходи мають на меті захистити підлітків від впливу нереалістичних стандартів краси, що спричиняють зниження самооцінки та зростання тривожності.

На форумі з безпеки в Дубліні TikTok заявив, що вже видаляє до 20 мільйонів облікових записів щокварталу через порушення вікових обмежень. Очікується, що нові системи зроблять цей процес ще ефективнішим.

Зазначається, що зміни відбуваються на тлі підготовки до впровадження нового Закону про безпеку в Інтернеті у Великій Британії, який передбачає суворіші обмеження для неповнолітніх користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, уряд Канади наказав представництву китайської соціальної мережі TikTok згорнути роботу на території країни. Про це повідомив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Також Єврокомісія розпочала розслідування щодо можливого негативного впливу алгоритмів рекомендацій TikTok, YouTube та Snapchat на психічне здоров'я користувачів. Є підозра, що ці платформи можуть сприяти поширенню фейкових новин та контенту, який пропагує самоушкодження.

До слова, заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Аліна Алєксєєва висловила стурбованість щодо загроз, які поширює соціальна платформа TikTok. За її словами, ця соцмережа може нести більшу небезпеку, ніж популярний месенджер Telegram.