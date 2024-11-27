Розвідка повідомила, скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила Росія

Виробництво російських ракет наразі активно триває

Росіяни накопичили понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет «Іскандер». Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі «Новини Live».

Скібіцький зауважив, що виробництво ракет наразі активно триває.

«Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні», – сказав заступник начальника ГУР.

Також Вадим Скібіцький зауважив щодо дронів. За його словами, варто використовувати проти них й інші засоби протидії – санкції, кіберудари та інформаційні операції.

«Вони (заводи з виробництва безпілотників, – «Главком») розташовані на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки, тому що поки прилетить наш безпілотний літальний апарат, то проходить не одна, не дві і не чотири години. Це перше. А друге – необхідна більш потужна зброя», – наголосив Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1500 ракет з дальністю понад 350 км.