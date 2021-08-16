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    Держдеп США заявив про успішну евакуацію посольства в Кабулі

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    Весь персонал посольства знаходиться в приміщенні міжнародного аеропорту Хаміда Карзая - Держдеп США заявив про успішну евакуацію посольства в Кабулі
    Весь персонал посольства знаходиться в приміщенні міжнародного аеропорту Хаміда Карзая
    Фото: АР

    Для евакуації американців в Афганістан прибуло 6 тисяч військових з США

    Весь персонал посольства США евакуювався і зараз перебуває в аеропорту Кабула. В Держдепі США заявили про успішну евакуацію дипломатів і помічників, пише CNN.

    «Ми можемо підтвердити, що безпечна евакуація всього персоналу посольства завершена. Весь персонал посольства знаходиться в приміщенні міжнародного аеропорту Хаміда Карзая, периметр якого охороняється військовими США», — заявив представник Держдепу Нед Прайс.

    Напередодні Пентагон дозволив додатково направити 1000 військовослужбовців допомагати в евакуації з Кабула. Таким чином, для евакуації американців в Афганістан прибуло 6 тисяч військових з США.

    Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни.

    Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

    Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.

    Теги: США Афганістан Україна президент Пентагон евакуація
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    Держдеп США заявив про успішну евакуацію посольства в Кабулі