Держдеп США заявив про успішну евакуацію посольства в Кабулі

Весь персонал посольства знаходиться в приміщенні міжнародного аеропорту Хаміда Карзая

Для евакуації американців в Афганістан прибуло 6 тисяч військових з США

Весь персонал посольства США евакуювався і зараз перебуває в аеропорту Кабула. В Держдепі США заявили про успішну евакуацію дипломатів і помічників, пише CNN.

«Ми можемо підтвердити, що безпечна евакуація всього персоналу посольства завершена. Весь персонал посольства знаходиться в приміщенні міжнародного аеропорту Хаміда Карзая, периметр якого охороняється військовими США», — заявив представник Держдепу Нед Прайс.

Напередодні Пентагон дозволив додатково направити 1000 військовослужбовців допомагати в евакуації з Кабула. Таким чином, для евакуації американців в Афганістан прибуло 6 тисяч військових з США.

Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.