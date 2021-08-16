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    В аеропорту Кабула хаос: люди тікають з країни (відео)

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    З'явилися відео втечі військових і цивільних зі столиці Афганістану - В аеропорту Кабула хаос: люди тікають з країни (відео)
    З'явилися відео втечі військових і цивільних зі столиці Афганістану
    Фото: Telegram

    Авіакомпанії скасували польоти в аеропорт, у нього прибувають тільки військові борти

    У соцмережах зʼявилося відео, на якому, імовірно, знята посадка на рейс в аеропорту Кабулу людей, які бажають покинути Афганістан.

    З'явилися повідомлення про обстріл аеропорту, де зараз знаходяться тисячі людей. Комерційні рейси польоти в Кабул вже припинили і евакуюватися можна лише на військових бортах.

    ЗМІ опублікували відео як люди в паніці намагаються вилетіти з Кабулу.

    У натовпі афганців, які намагаються втекти з Афганістану, можна побачити багато жінок та дітей.

    Наразі аеропорт беруть під контроль військові США. Вони захищатимуть територію до завершення евакуації дипломатів, перекладачів, співробітників посольств та інших осіб.

    Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.

    Гані погодився піти у відставку. Нурістані розповів, що президент вилетить у третю країну після прибуття у Таджикистан. Кінцевий пункт не уточнюється.

    Нагадаємо, повідомлялося про те, що в президентському палаці в Кабулі вже йдуть переговори про передачу влади руху «Талібан». Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

    Раніше міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця країни Кабул буде передана талібам мирно. У свою чергу таліби виступили з офіційною заявою, в якому також оголосили, що мають намір взяти столицю «мирним шляхом». Таліби стверджують, що «наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто».

    Також Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

    Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

    Теги: США Афганістан військові аеропорт Таджикистан Талібан президент місто столиця
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    В аеропорту Кабула хаос: люди тікають з країни (відео)