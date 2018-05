Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 9 травня, прибув до Пхеньяна на запрошення керівництва Північної Кореї. Він планує підготувати зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив Помпео в Twitter.

Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to planning a successful summit between President Trump and Kim Jong-un.