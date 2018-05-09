Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 9 травня, прибув до Пхеньяна на запрошення керівництва Північної Кореї. Він планує підготувати зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив Помпео в Twitter. Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to



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Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина

Державний секретар США Майк Помпео у середу, 9 травня, прибув до Пхеньяна на запрошення керівництва Північної Кореї. Він планує підготувати зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина, повідомив Помпео в Twitter.

Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to planning a successful summit between President Trump and Kim Jong-un. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 8, 2018

Під час поїздки Помпео проведе переговори з «високопоставленими представниками» КНДР. Останній візит американського посадовця до Північної Кореї на такому високому рівні відбувся у 2000 році, коли колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт відвідала КНДР і зустрілася з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Напередодні Трамп в ході прес-конференції в Білому домі заявив про розвиток відносин між КНДР і США. На його думку, «добитися прозорого і безпечного майбутнього» допоможуть в тому числі Китай, Південна Корея і Японія.

Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Лист-запрошення від Кім Чен Ина президенту США передав радник президента Південної Кореї з питань безпеки. На початку квітня Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ, провів таємну зустріч з лідером КНДР.

Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в «травні або на початку червня». У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі із північнокорейським очільником Кім Чен Ином Трамп може провести традиційний саміт із очільником Південної Кореї Мун Чже Іном.

Джерело: Deutsche Welle