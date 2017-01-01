До 2025 року ЄС може перетворитися на Сполучені Штати Європи

Країни ЄС, які будуть проти, мають залишити Євросоюз, вважає Мартін Шульц

Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц заявив, що до 2025 року Європейський союз треба перетворити на Сполучені Штати Європи, які укладуть спільний конституційний договір. Країни-члени ЄС, які не захочуть входити до такого об'єднання, повинні будуть залишити Євросоюз, вважає Шульц. Він зробив таку заяву, виступаючи на з'їзді



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Країни ЄС, які будуть проти, мають залишити Євросоюз, вважає Мартін Шульц

Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц заявив, що до 2025 року Європейський союз треба перетворити на Сполучені Штати Європи, які укладуть спільний конституційний договір. Країни-члени ЄС, які не захочуть входити до такого об'єднання, повинні будуть залишити Євросоюз, вважає Шульц. Він зробив таку заяву, виступаючи на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Берліні в четвер, 7 грудня.

Ідея утворити Сполучені Штати Європи виникла раніше за Євросоюз, нагадує інформагенція dpa. Німецькі соціал-демократи вперше її висловили ще у 1925 році. Нині Шульц уперше запропонував конкретний термін для втілення такої ідеї за прикладом Сполучених Штатів Америки.

«Європа - це гарантія нашого виживання. Це єдиний шанс, якщо ми хочемо конкурувати з іншими великими регіонами світу», - вважає Шульц. На його думку, федеративна Європа повинна бути не загрозою для окремих держав-членів, а змістовним доповненням національних держав.

У цьому контексті лідер соціал-демократів також закликав зупинити націоналістів у Європі. Він нагадав про успіхи правопопулістських партій на виборах у Франції, Нідерландах, Фінляндії, Данії, Австрії та Німеччині. «Якщо ми не змінимо курс, якщо ми не посилимо Європу цілком практично і конкретно, то ці сили переможуть», - застеріг політик.

Джерело: DW