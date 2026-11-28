Вночі 28 листопада у Ростовській області РФ було атаковано Новошахтинський НПЗ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Новошахтинський НПЗ атакували безпілотники. Після ударів на підприємстві розгорілася пожежа. Ймовірно уражено резервуар.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак: 22 червня 2022 року, 4 травня 2023 року, 13 березня, 6 червня та 19 грудня 2024 року, 21 серпня та 25 грудня 2025 року, 25 серпня, 25 вересня та 23 листопада 2026 року.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (Новошахтинський НПЗ) – це єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області та одне з найбільших підприємств паливної інфраструктури на півдні Росії. Завод орієнтований на виробництво мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, а також прямогонного бензину. Його проєктна потужність складає понад 5 млн тонн нафти на рік. Підприємство відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ.

Нагадаємо, вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават». Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.