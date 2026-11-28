Вночі 28 листопада у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цей великий нафтоперекачувальний та розподільчий вузол біля селища Просвєт перебуває в управлінні компанії «Транснефть – Приволга».

Підприємство забезпечує приймання, зберігання, лабораторний контроль і змішування нафти з різним вмістом сірки для формування експортної суміші Urals. Комплекс розташований на площі близько 216 гектарів і налічує 71 резервуар загальною місткістю орієнтовно 1,6 млн кб.м., станцію змішування, а також вісім насосних станцій, серед яких «Самара-1» та «Самара-2».

Через вузол проходять магістральні нафтопроводи «Дружба», «Куйбишев – Тихорецьк» (у напрямку Новоросійська), «Куйбишев – Лисичанськ», «Атирау – Самара», а також здійснюється постачання на низку нафтопереробних заводів. Основні об’єкти станції вводили в експлуатацію у 1974-1979 роках: «Самара-1» запрацювала у 1974-му, «Самара-2» – у 1977-му, а станція змішування – у 1979 році. З 2013 року на підприємстві триває реконструкція.

З осені 2025 року, а особливо у жовтні та листопаді 2026 року, станція неодноразовоставала ціллю ударів безпілотників, що призводило до пожеж і пошкоджень резервуарного парку.

Нагадаємо, вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават». Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.