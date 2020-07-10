До берегів США рухається тропічний шторм Фей: є загроза затопленням міст



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Потужні опади можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем

Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів

Тропічний шторм Фей наблизився в п'ятницю до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів, загрожуючи потужними опадами й затопленням міст.

Про це повідомив у п'ятницю Національний центр контролю за ураганами США.

«Потужні опади на території від північної частини Делаверу до Нью-Джерсі, східної Пенсильванії, південного сходу Нью-Йорку та південної частини Нової Англії можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що тропічний шторм може просунутися далі на північ впродовж п'ятниці-суботи. У цьому зв'язку попередження про стихію оголошені також у Коннектикуті та в районі Лонг-Айленду.

Станом на ранок п'ятниці швидкість вітрів всередині шторму сягає 50 миль на годину (близько 85 км/год). Як зауважують синоптики, Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів

Раніше повідомлялося, що до узбережжя США наближається тропічний шторм Крістобаль.