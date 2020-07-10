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    У світі

    До берегів США рухається тропічний шторм Фей: є загроза затопленням міст

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    Потужні опади можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем - До берегів США рухається тропічний шторм Фей: є загроза затопленням міст
    Потужні опади можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем

    Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів

    Тропічний шторм Фей наблизився в п'ятницю до північно-східного узбережжя Сполучених Штатів, загрожуючи потужними опадами й затопленням міст.

    Про це повідомив у п'ятницю Національний центр контролю за ураганами США.

    «Потужні опади на території від північної частини Делаверу до Нью-Джерсі, східної Пенсильванії, південного сходу Нью-Йорку та південної частини Нової Англії можуть призвести до раптових повеней та затоплення міст у районах з недостатнім дренажем», – йдеться у повідомленні.

    При цьому зазначається, що тропічний шторм може просунутися далі на північ впродовж п'ятниці-суботи. У цьому зв'язку попередження про стихію оголошені також у Коннектикуті та в районі Лонг-Айленду.

    Станом на ранок п'ятниці швидкість вітрів всередині шторму сягає 50 миль на годину (близько 85 км/год). Як зауважують синоптики, Фей з'явився біля атлантичного узбережжя США раніше, ніж зазвичай це буває у сезон штормів

    Раніше повідомлялося, що до узбережжя США наближається тропічний шторм Крістобаль.

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